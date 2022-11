Zaniolo una forza della natura: ora vuole prendersi il derby

Negli ultimi mesi, però, Nicolò è cresciuto ancora, non solo come calciatore ma anche come uomo. I ringraziamenti dopo la gara col Ludogorets fanno capire il ruolo fondamentale avuto dalla famiglia e da José Mourinho.“Ringrazio il mister perché nei miei momenti meno brillanti ha sempre creduto in me, e adesso ho dimostrato che posso essere importante per questa squadra. Colgo l’occasione per dire che il gol è per tutte le persone che mi sono state vicine: mamma, papà, il mio amico Alessandro, mio figlio Tommaso e i miei nonni“.