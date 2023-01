Zaniolo, mancano il gol e il rinnovo del contratto

Domani saranno passati 1159 giorni dall'ultimo gol di Nicolò Zaniolo all'Olimpico in Serie A. Era il 2 novembre del 2019 contro il Napoli, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Non suona meglio dire 3 anni, 2 mesi e 2 giorni, perché si tratta sempre di un'eternità per un calciatore con le sue potenzialità, che davanti ai propri tifosi ha trovato il gol in Conference League lo scorso anno e in Europa League in questa stagione, ma mai più in campionato dove è riuscito ad andare a segno solo lontano da casa. E se il 2022 lo ha consegnato alla storia romanista come il calciatore che ha regalato ai giallorossi la Conference League, il 2023 dovrà essere quello della definitiva consacrazione e (forse) del rinnovo del contratto. Per entrambi gli obiettivi ci sarà bisogno di prendere una maggiore confidenza con il gol, magari già da domani pomeriggio (ore 16.30, arbitra Santoro) all'Olimpico contro il Bologna: nella scorsa stagione ha segnato complessivamente 8 reti in 42 partite, in questa appena 2 in 14 gare. Nelle ultime prove Mourinho lo ha provato al centro dell'attacco al posto di Abraham, un utilizzo di emergenza che difficilmente sarà ripetuto in campionato.