Zaniolo invoca la pace

Oggi Zaniolo non si allenerà, con un certificato medico, venerdì farà una visita psico-fisica e poi si allenerà a parte, lontano dalla squadra. Ora deve riconquistare la fiducia prima di Mourinho e poi i tifosi della Roma che ieri, in Curva Sud, hanno alzato questo striscione: “Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia vuol dire non tradirla“.