Zaniolo insieme a Mourinho: può rientrare contro l’Helsinki

"Quella contro l’Helsinki è una partita da vincere, poi ci sarà l'Atalanta che ha il vantaggio di poter preparare solo la partita di domenica e noi non abbiamo una rosa come quelle che vengono chiamate squadre top". Dopo la sconfitta all'esordio col Ludogorets, domani sera all'Olimpico (arbitra Petrescu) la Roma non potrà permettersi passi falsi contro l'Helsinki, ma allo stesso tempo, riferisce Il Tempo, José Mourinho non potrà mandare in campo la stessa formazione che ha vinto ad Empoli per non stressare troppo i calciatori, già spremuti per le assenze dovute agli infortuni. Contro i finlandesi Mourinho, che oggi parlerà in conferenza alle 15, dovrà operare qualche cambio. Al suo fianco ci sarà Zaniolo e questa potrebbe essere un'indicazione riguardo al rientro dal primo minuto del numero 22. Mou dopo la gara di Empoli lo ha voluto ringraziare per essersi reso disponibile alla trasferta e aver accelerato i tempi di recupero. Se dovesse giocare dall’inizio, potrebbe riposare uno tra Pellegrini e Dybala, o entrambi se Mou dovesse decidere di far giocare insieme a Zaniolo sia Abraham sia Belotti.