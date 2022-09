Tra Mou e Zaniolo ora c’è sintonia. E con l’Helsinki l’atteso ritorno

"Nicolò va solo ringraziato, per essere qui con noi ha lavorato come un animale", appunto. È la frase esatta espressa ad Empoli dello Special One. Quasi a rimarcare il feeling attuale che si è cristallizzato negli ultimi tempi tra lui e Zaniolo. Che domani potrebbe tornare anche in campo, non solo in panchina, per ridare il suo contributo alla causa.