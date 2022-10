Zaniolo difeso da Mourinho. Ma nel nuovo modulo deve fare l’attaccante

Un po’ allenatore e molto psicologo, José Mourinho sta cercando di entrare nella testa dei suoi calciatori in difficoltà. Lo aveva fatto nelle settimane passate con Abraham, lo sta facendo ora con Zaniolo, che sta attraversando un periodo delicato sul campo in attesa del rinnovo del contratto. Senza Dybala e Wijnaldum, che torneranno nel 2023, lo Special One sembra voler proseguire sulla strada del 3-5-2 che dà maggiore stabilità, soprattutto a centrocampo con l’arretramento di Pellegrini e l’inserimento di Camara, restringendo però le possibilità di impiego del numero 22. Con questo modulo, riporta il Corriere della Sera, Zaniolo è trasformato in attaccante e come tale deve dare il suo contributo in fatto di gol. Il suo score, però, finora dice zero reti in 8 gare tra campionato e Europa League: a Genova ha avuto un paio di occasioni per sbloccarsi ma le ha fallite e quando era riuscito a fare gol, gli è stato annullato per un fuorigioco di pochi centimetri.