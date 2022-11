Totti e Noemi a Trigoria per seguire Cristian

Francesco Totti è tornato a Trigoria. Dopo l'esperienza il Qatar, dove era andato come ambasciatore della Serie A, ieri l'ex capitano della Roma ha assistito in tribuna alla partita di campionato che il figlio Cristian (in campo per uno spezzone nella ripresa) ha disputato con l’Under 18, che ha superato 3-2 il Cesena. Con Totti, riporta il Corriere della Sera, c'erano anche la figlia Chanel e la nuova compagna Noemi Bocchi. Cappuccio in testa, Francesco e Noemi hanno cercato di mimetizzarsi tra la folla presente al Fulvio Bernardini ma sono stati subito riconosciuti dai tifosi, e alla fine si sono concessi per foto, selfie e autografi.