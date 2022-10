Smalling, il “centravanti” aggiunto

In attesa dei gol degli attaccanti, Mourinho si può consolare con Smalling. Il difensore inglese, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, è secondo dietro a Dybala salito a 7. Contando le Coppe ha segnato quanto Abraham e Belotti messi insieme. Se poi consideriamo anche gli altri del reparto offensivo il suo contributo si sta rilevando determinante. Se era nei piani dello Special One come baluardo della difesa e le prestazioni lo stanno confermando, in pochi potevano pronosticare questa sua vena realizzativa.