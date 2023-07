Roma, test col Braga. Ndicka sicuro: “Con Mou e Dybala miglioro e vinco”

Esordio in Portogallo stasera alle 21 (diretta tv su Dazn) per la Roma che affronterà il Braga allo stadio di Albufeira, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Sarà il primo test impegnativo per i giallorossi, reduci dalle amichevoli con la Boreale e il Latina, in cui si potranno vedere all'opera i volti nuovi. Tra di loro desta molta curiosità Evan NDicka, che nei primi giorni di allenamento ha impressionato per la sua condizione fisica e che sembra essersi già ambientato nella realtà romanista. "Mi sono accorto subito - le sue parole a Dazn - della passione che c'è a Roma, an-che solo prima e dopo gli allenamenti. che solo prima e dopo gli alle Spero di ripagare l'affetto dei tifosi, l'Olimpico è bellissimo, mi ha fatto impressione e sarà emozionante quando sarà pieno di tifosi. Il giorno dell'esordio con la Salernitana sarà il mio compleanno, spero che in quella partita vada tutto bene per la squadra».