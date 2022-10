Roma, ora Dybala vede il Mondiale. Zaniolo in rimonta

Due i motivi: 1) il recupero dall’infortunio alla coscia sinistra, che si è procurato tirando e segnando il calcio di rigore contro il Lecce lo scorso 9 ottobre, prosegue bene anche grazie ai trattamenti con i fattori di crescita; 2) Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni , ha deciso di inserirlo in ogni caso nella lista dei 35 pre-convocati per il Mondiale del Qatar (20 novembre-18 dicembre).

Dybala, in accordo con lo staff medico si sta curando con i fattori di crescita, l’unica procedura consentita dai protocolli internazionali per non incorrere in squalifiche: il trattamento è in grado di stimolare la rigenerazione dei tessuti ed è previsto un trattamento a settimana per quattro settimane.