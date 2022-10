Roma-Napoli, stelle in attacco. Zaniolo, è la partita del rilancio

Mourinho e Spalletti non hanno ancora deciso su chi puntare dall’inizio e chi tenere fuori. Lo Special One potrebbe affidarsi alla coppia Belotti-Abraham confermando il 3-5-2 delle ultime partite. Numeri alla mano l’attacco che funziona meglio è quello del Napoli: 25 gol in 10 partite di campionato. La Roma, invece, ha il settimo con 13.