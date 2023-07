Roma, maglia nuova da 10 ma il kit sfiora i 200 euro

Tanti complimenti social ("È bellissima, un ritorno alla tradizione grazie anche al lupetto di Gratton") e poche critiche ("Hanno sbagliato tonalità di rosso, speriamo che almeno sia una maglia fortunata") da parte dei tifosi per la nuova divisa della Roma, presentata ieri dalla società e da Adidas, che è tornata a vestire i giallorossi trent'anni dopo l'ultima volta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Un ritorno al passato che è stato fortemente voluto da Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma: "Lavoriamo costantemente per trovare il giusto equilibrio tra il vecchio e il nuovo, l'antico e il moderno. Il ritorno con Adidas e il lancio di questo kit ci permettono di guardare indietro e onorare i più grandi campioni della nostra storia, in uno stile che allo stesso tempo racconta le nostre ambizioni per il futuro". Soddisfazione anche da parte dell'azienda tedesca, che vestirà tutte le categorie, dalla prima squadra al settore giovanile, passando per la femminile, gli Esports e Special: "La Roma è un club dalla lunga tradizione, caratterizzato da una cultura iconica, che ha affascinato generazioni di tifosi", ha dichiarato Nick Craggs, Global Football General Manager di Adidas. Questi i prezzi: solo la maglia costa 100 euro, i calzoncini 45 e i calzettoni 15; la personalizzazione, cioè l'aggiunta del nome e del numero, costa altri 20 euro e la patch della serie A altri 10. Il totale, per chi volesse acquistare il pacchetto completo, e di 190 euro: una spesa non da poco, per questo la società giallorossa, come avviene già per gli abbonamenti, ha dato la possibilità di rateizzare gli acquisti attraverso Klarna, una società che fornisce servizi finanziari online. Non che le altre big della serie A siano più economiche: al netto delle promozioni in atto, valide pero per le maglie della passata