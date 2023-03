Roma ko, Mourinho spiazza tutti: “Io non penso alla Champions”

La Roma perde a Cremona, scivola fuori dalla zona Champions a beneficio della Lazio e dopo l'eliminazione in Coppa Italia sempre per mano della formazione grigiorossa, scrive un'altra brutta pagina di storia, dice Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La Cremonese non vinceva in serie A dal 31 marzo 1996 e con i 3 punti di ieri ha interrotto la striscia senza successi più lunga registrata da una squadra nella storia: 30 come l'Ancona tra il 1993 e il 2004. Contro ka bestia nera Ballardini (2 vittorie in carriera, 1 pareggio e ben 3 sconfitte, compresa la Supercoppa Italiana nel 2009 persa quando Ballardini allenava le Lazio), Mourinho scende al quinto posto. "La Champions - le parole dello Special One - non è un mio obiettivo. Prima della partita ho detto ai miei calciatori di pensare alla gara con la Cremonese come all'ultima della stagione: con una vittoria saremmo andati in Champions, con un pareggio o una sconfitta in Europa League. Non abbiamo vinto e io non penso alla Champions. C'è frustrazione e la sconfitta mi obbliga a fare un'analisi e un'autocritica".