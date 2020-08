Roma, Dzeko sicuro: vuole restare. Vertice con Fienga per decidere il futuro

Sarà un mercato fatto soprattutto di scambi, quello della Roma. Il cambio di proprietà consentirà di trattenere i calciatori più importanti nella rosa: Zaniolo e Pellegrini, mentre Edin Dzeko presto avrà un incontro con il ceo Guido Fienga per decidere il suo futuro. Piace alla Juventus e all’Inter, lui vuole rimanere ma la Roma davanti ad un’offerta importante – sopra ai 10 milioni – e se non spalmerà il suo ricco ingaggio da 7.5 milioni di euro netti a stagione, potrebbe decidere di rinunciare al suo capitano, riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Questione portiere: con il Napoli si era parlato di uno scambio di prestiti tra i portieri Pau Lopez e Meret, per il momento tramontato. Lo stesso tipo di operazione potrebbe essere messa in piedi con il Torino per Sirigu, anche se ieri l’agente dello spagnolo ha frenato su una sua partenza. “Pau rimane a Roma – ha detto a forzaroma.info – è felice e nessuno della società ha mai parlato di cessione, anche se ha offerte da Inghilterra, Spagna e Germania”.