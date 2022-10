Roma coraggio: Dybala convocato, Zaniolo a caccia del suo primo gol

Non ha avvertito fastidi al flessore che lo aveva fermato nel riscaldamento di Roma-Atalanta. Dybala è stato così convocato. Si sente pronto e fosse per lui avrebbe giocato anche con l’Argentina. Scaloni ha preferito non rischiarlo. Le domande ora sono altre: quanti minuti ha nelle gambe? Meglio farlo partire dall’inizio o usarlo in corsa?

Mourinho ha approfittato della squalifica per non tenere la conferenza stampa. Nessuna domanda, nessuna risposta. Lo Special One si fida ciecamente dei suoi giocatori più importanti e Dybala lo è come leadership e come rendimento. Il numero 21 ha anche motivazioni extra davanti alla squadra che doveva essere sua, ma il rischio di una ricaduta va considerato. In 8 impegni stagionali è stato sostituito 6 volte.