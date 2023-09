Olimpico, tremila posti in più contro l’Empoli e prezzi più bassi

Le novità già dalla gara contro l’Empoli del 17 settembre

Redazione

Aumenta la capienza dello stadio Olimpico e diminuiscono i prezzi dei biglietti. Ci sono novità positive per i tifosi giallorossi, che nelle scorse settimane si erano lamentati per il caro-prezzi in relazione alle prime due gare casalinghe giocate contro la Salernitana e contro il Milan, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

La decisione di Sport e Salute, la società che gestisce l’Olimpico, di rimandare i lavori nella tribuna Tevere Parterre, restituisce alla Roma (e ai suoi tifosi) circa 2.200 posti, che saranno disponibili già dalla gara contro l’Empoli in programma domenica 17 settembre alle 20.45 (i biglietti saranno in vendita da stamane alle 12).

Arrivato il via libera, ci saranno ulteriori 600 posti in vendita nei settori popolari per il resto della stagione, per un totale di quasi 3.000. Questo porterà a un abbassamento dei prezzi: contro l’Empoli si parte da 24 euro mentre contro la Salernitana il prezzo più basso era di 41.

