Olimpico, solito esaurito. Un concorso per il derby

Non è ancora ufficiale – sono disponibili ancora una manciata di biglietti di Monte Mario premium – ma Roma-Napoli di domenica sera sarà l’ennesimo esaurito stagionale in casa giallorossa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Stavolta più comprensibile del solito, vista l’importanza della posta in palio.

Sarà pieno anche il settore ospiti, aperto a sostenitori del Napoli non residenti in Campania. È già quasi esaurita anche la disponibilità di biglietti per il derby del prossimo 6 novembre. Per questo la società giallorossa ha dato il via a “Derby experience", vale a dire il concorso che regala due biglietti di tribuna Monte Mario per il match contro la Lazio. L’iniziativa è nata per provare a dare una chance ai tifosi che non sono riusciti ad acquistare i biglietti: il concorso terminerà martedì 1 novembre.