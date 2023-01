Mourinho, Sarri e lo slalom parallelo

Slalom parallelo. Da due giornate Lazio e Roma fanno gli stessi risultati, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Un 2-2 carico di rimpianti con l’Empoli e un 2-2 miracoloso col Milan, poi le vittorie per 2-0 con Sassuolo e Fiorentina. La classifica le vede insieme al quinto posto (c’è anche l’Atalanta). L’anno scorso Sarri chiuse avanti di un punto, un piccolo vantaggio che ha conservato in vista del traguardo di quota 100 in campionato. Lui è a 98, il portoghese a 97, entrambi però facendo per ora peggio del predecessore: Fonseca conquistò 104 punti nelle sue prime 56 giornate, Inzaghi 110.