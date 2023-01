Mourinho, il futurista spinto dall’eterno desiderio “di vincere sempre”

Il più moderno forse no, ma futurista di sicuro. José Mourinho compie oggi 60 anni e per i giovani a 60 anni sei un vecchio. I giovani della Roma - Bove, Tahirovic, Zalewski e Volpato - ieri hanno visto la partita della Primavera giallorossa insieme allo Special One e di sicuro non lo pensano. E se lo pensano, non lo direbbero mai. Mou, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, è l'allenatore che ha portato 60.000 spettatori a vedere Roma-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia, con diretta tv in chiaro. È un risultato che vale come un trofeo, ma anche questo non va detto a Mou, per il quale «un vincente non è solo chi vince ma chi ha sempre il desiderio di vincere». Tanto che a 59 anni si é tolto uno sfizio da teenager, cioé il tatuaggio delle tre Coppe europee nel suo palmarés: Champions League (Porto 2004 e Inter 2010), Europa League (Manchester United 2017) e Conference League (Roma 2022). Essendo la prima edizione della Conference è lapalissiano che nessun altro possa portare in spiaggia quel bicipite.