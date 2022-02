Mancini, falli e nervosismo: già 16 gialli tra coppe e campionato

Il difensore della Roma è diventato il giocatore più sanzionato in Europa nei sei maggiori campionati

L’infortunio di Ibanez e la squalifica di Mancini costringeranno José Mourinho a riproporre la difesa a quattro, sabato (ore 18) all’Olimpico contro il Verona. Come riporta Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera', con due soli centrali a disposizione, Smalling e Kumbulla, il tecnico dovrà tornare all’antico. La gara con il Sassuolo, però, ha evidenziato ancora una volta il periodo di difficoltà che sta vivendo Mancini: con l’ammonizione di Reggio Emilia, il vice capitano è diventato il calciatore più sanzionato d’Europa. Sono infatti 12 i cartellini gialli ricevuti in serie A, a cui bisogna aggiungerne 3 in Conference League e 1 in Coppa Italia per un totale di 16 in 30 partite.Come evidenziato ieri da Forzaroma.info nei 6 maggiori campionati europei solo Willyan Rocha del Portimonense e Gonzalo Verdù dell’Elche sono arrivati a 10. Mancini però è considerato un leader dello spogliatoio da Mourinho proprio per il suo temperamento, e così prolungherà l’attuale contratto in scadenza nel 2024, con adeguamento a 3,5 milioni netti compresi i bonus.