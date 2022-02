Roma, Mancini da record: è il giocatore più sanzionato d’Europa

Dieci gialli e un'espulsione: nessuno peggio di lui. Anche le prestazioni sono mediocri, ma è in arrivo il rinnovo

Dieci gialli e un’ammonizione. E’ primo Gianluca Mancini, ma c’è ben poco da festeggiare. Il vice capitano romanista è, infatti, il calciatore più sanzionato d’Europa. L’ammonizione presa ieri col Sassuolo (che costerà l’ennesima squalifica) gli permette di balzare in testa nella classifica dei primi sei campionati del Vecchio Continente prendendo in considerazione Inghilterra, Germania, Spagna, Francia, Portogallo e ovviamente Italia. Stesso numero di gialli per Willyan Rocha del Portimonense e per Gonzalo Verdù dell’Elche. Per loro però niente espulsioni. Subito dietro con 9 Felipe Luiz della Lazio, Jordan Ferri del Montpellier e Paul Seguin del Greuther Fürth che è ultimo in Bundesliga. Insomma una compagnia decisamente mediocre. Così come mediocri sono le recenti prestazioni di Mancini che è in odore di rinnovo (in teoria manca solo l’annuncio) ma che oltre ai tanti gialli ha accumulato pure tantissimi errori individuali.