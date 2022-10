La Roma scopre Camara: ora c’è una soluzione in più

La Roma è tornata da Siviglia con un punto e per la prima volta Mourinho ha dato fiducia a Camara quando la Roma era ancora in svantaggio, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Il guineano ha fornito al suo allenatore le risposte che aspettava, impreziosendo la sua prestazione con l’assist per Belotti. Mady ha riportato dinamismo alla mediana romanista, anche se deve affinare lo stile di gioco e “sgrezzarsi” un po’.

Non è un caso che nella rifinitura del giorno prima lo stesso Mourinho abbia chiacchierato molto con Camara. Un’evoluzione che permette allo Special One di studiare soluzioni alternative per il centrocampo. Con un Camara così utile si può far rifiatare Matic e Cristante. Non vuol dire il guineano giocherà subito contro la Sampdoria, ma che il numero 20 potrebbe ritagliarsi ottimo spazio in questo ultimo tour de force prima dei Mondiali.