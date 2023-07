La Roma fa sul serio per Morata. Aouar si presenta

Da una parte l’ufficialità del passaggio di Declan Rice dal West Ham all’Arsenal (si parla di un trasferimento da 100 milioni di sterline, circa 120 milioni di euro) potrebbe sbloccare la cessione di Gianluca Scamacca in direzione Roma. Dall’altra parte, in casa giallorossa, prende sempre più quota la pista che porta ad Alvaro Morata, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Lo spagnolo avrebbe dato il suo ok alla società giallorossa, pronta ad offrirgli un quadriennale da 4,5 milioni netti più bonus. Oltre all’ok dell’ex juventino, però, bisogna convincere l’Atletico Madrid e, soprattutto, capire se la clausola rescissoria è di 10-12 milioni di euro, e quindi abbordabile anche per la Roma, o di 25.