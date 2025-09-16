Konsel: “Svilar vale i top. Il derby di Roma è unico e Gasp l’uomo giusto”

"Torno spesso a Roma - ha detto l'ex portiere giallorosso - e i tifosi sono sempre affettuosi con me. Domenica dovremo fare di tutto per battere la Lazio"

"Roma è la mia seconda casa". Parola di Miki Konsel, portiere austriaco arrivato nell'estate del 1997 e che ha rilasciato un'intervista a Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Soprannominato 'Er pantera' per i riflessi felini e le uscite basse, divenne uno dei simboli della Roma di Zeman. "La Roma mi è rimasta nel cuore e sono sempre un grande tifoso. Ho visto la partita col Torino, mi è dispiaciuto per la sconfitta perché rappresenta un passo indietro, e perché in casa queste partite vanno vinte".

Da tifoso, è preoccupato?

"Non è successo niente, siamo solo alla terza partita in campionato. L'importante è avere la forza di rialzarsi e vincere la prossima partita".

Che è il derby.

"Lo so, dobbiamo vincerlo".

Che ricordi ha di quelli che ha giocato?

"Il derby è importante in tutto il mondo, anche in Austria. Ma quello di Roma è unico, sinceramente non saprei spiegare le emozioni che ti trasmette. Ho ricordi bellissimi: quelli persi li ho cancellati, è una gara che mi faceva venire sempre la pelle d'oca. La Roma dovrà fare di tutto per vincerla, non sarà facile"

Cosa pensa di Gasperini?

"Che è l'uomo giusto, ha fatto benissimo all'Atalanta.

Il suo giudizio su Svilar.

"È uno dei più forti in Italia. Ha dimostrato già di essere molto completo. Si è capito subito che sarebbe diventato uno dei migliori: la sua qualità si vede".