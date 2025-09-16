Dybala ne salta tre. Il gol è sconosciuto: Gasp studia le mosse

Gasperini non fa gol. Ma ha sulle spalle una missione grande così: insegnare ai suoi a fare amicizia con la porta avversaria. Giusto per dare un riferimento: il tridente che ha chiuso la partita con il Torino ha nelle gambe — al massimo, considerato il miglior score personale dei protagonisti — un totale di 21 reti. Totale innalzato decisamente dal Soulé con il Frosinone, 11 gol e una doppia cita che Baldanzi e Ferguson hanno visto col binocolo in carriera. Quel che non cambia è l'umore di Paulo Dybala, nero - scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera - dopo che gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra, non troppo grave (circa 15 giorni di stop) ma abbastanza per tenerlo fuori dalla partita con la Lazio. E continua a essere out anche Bailey. E allora, che cosa si inventa Gasp per il derby? I punti fermi sono due: Soulé e Ferguson, che tornerà titolare. E allora tra i ragionamenti, perché non prendere in considerazione la possibilità che la Roma giochi solo con due punte? In quel caso, in corsa ci sarebbe Pisilli. E, perché no, anche Pellegrini. E Gasp ha bisogno anche di recuperare Dovbyk, con il quale è stato molto duro in conferenza. La speranza è quella di stimolare una reazione dell'ucraino: alla Roma gli attaccanti servono tutti.