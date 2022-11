Karsdorp in ribasso, per Celik prove positive

Gli strali di Mourinho dopo Sassuolo – Roma erano diretti a Karsdorp . Al di là delle questioni comportamentali, come sta andando l’olandese? Riguardi ai minuti giocati l’esterno è passato da una media di 80 a gara nello scorso torneo ad una di 60.7 in questo, a conferma che la fiducia del tecnico è scemata , scrive Tossani su Il Corriere della Sera .

Osserviamo poi come le prestazioni attuali di Karsdorp siano in calando rispetto alla passata stagione. In fase difensiva sono diminuiti gli intercetti, passati da 1.06 per 90 minuti a 0.98. In possesso, il dato dei cross è sceso da 3.22 (p/90) a 1.97. La percentuale di successo nei dribbling, che era del 56.5%, è attualmente zero.