Florenzi e Schick, Nzonzi e Olsen: il ritorno della marea di prestiti

Il prossimo calciomercato sarà in tono minore, e costringerà molte società a sfruttare al massimo le risorse in rosa, compresi i ritorni dei prestiti. La Roma, in questo senso, avrà molte questioni da risolvere. Da un punto di vista sentimentale, la situazione più spinosa coinvolge Alessandro Florenzi, che ha vissuto un’annata da incubo. Ci sono pochi dubbi sul suo ritorno a Trigoria, molti di più sul fatto che possa rimanere. Florenzi ha infatti un ingaggio pesante (circa 3 milioni netti fino al 2023), a gennaio lo avevano cercato l’Atalanta e la Fiorentina: quest’ultima potrebbe tornare alla carica. Molto complicato sarà gestire il rientro del francese Steven Nzonzi, per questioni economiche (guadagna 4 milioni netti fino al 2022) e caratteriali. A dicembre – sottolinea Gianluca Piacentini su ‘Il Corriere della Sera’ – compirà 32 anni, trovargli una nuova sistemazione sarà difficile.

Fino a qualche settimana fa il Lipsia era convinto di spendere i 29 milioni di euro per il riscatto di Patrik Schick, con il mercato stravolto cercherà di ottenere uno sconto. Il 30 giugno scadrà anche il prestito di Robin Olsen al Cagliari: si cercherà un’altra destinazione. In sospeso il trasferimento di Defrel al Sassuolo: resta da capire se, al momento della sospensione dei campionati, si fossero concretizzate le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto. La Roma, in questo caso, sembra disposta ad uno scambio per riportare alla base Frattesi. Situazione simile per Coric, per cui l’Almeria dovrebbe pagare 6 milioni a fine stagione e per Gonalons (4 milioni) al Granada. Torneranno a Trigoria Antonucci e Celar, mentre il Feyenoord potrebbe comprare Karsdorp.