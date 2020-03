Roma, c’è un piano per Frattesi: la chiave è Defrel. Juventus e Everton in agguato

La Roma è al lavoro per riportare Davide Frattesi a Trigoria. Gianluca Petrachi si sta muovendo già da tempo sottotraccia per cercare la formula giusta. I giallorossi hanno un diritto di riscatto per riprenderlo dal Sassuolo fissato a 15 milioni, da esercitare entro il 30 giugno. Una cifra importante, che il ds sta provando a “scremare” lavorando con l’agente del centrocampista e con quello di Gregoire Defrel.

PARI E PATTA – Il Sassuolo a fine stagione riscatterà Defrel per una cifra che, con l’aggiunta dei soldi per il prestito oneroso e i bonus, raggiungerà i 12 milioni. L’attaccante francese può essere la chiave per mandare in porto l’affare Frattesi. Il cartellino dell’attaccante, con l’aggiunta di qualche milione, è la mossa per il sì definitivo. Almeno nei piani di Petrachi, già al lavoro con i neroverdi cercando di evitare la fuga di notizie. Il ds romanista, in contatto anche con gli agenti dei giocatori, teme l’inserimento di altri club, che offrendo al Sassuolo più dei 15 milioni che dovrà pagare la Roma, possono complicare il dialogo con gli emiliani.

RICERCATO – La Roma avrebbe riportato Frattesi (pupillo di De Rossi) alla base già la scorsa estate. Dopo l’Europeo Under 20, nel quale il centrocampista è stato tra i migliori, c’erano stati diversi contatti con l’agente del giocatore e con il Sassuolo, ma i 10 milioni senza sconti per la recompra in quel momento sono stati giudicati eccessivi. Frattesi è poi andato all’Empoli in prestito e ha continuato il suo percorso di crescita (5 gol in 27 presenze per lui), attirando su di sé diverse attenzioni. Quelle della Juve in primis, già su di lui dall’anno scorso. E quelle dell’Everton. Ancelotti ha segnalato agli scout dei Toffees l’ex Roma e i report sono stati positivi. Con la situazione dei campionati in divenire Petrachi non ha fretta, ma l’obiettivo è chiaro. Frattesi per la Roma è un obiettivo.