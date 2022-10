Europa League, si può passare anche perdendo ad Helsinki

Non è vero che la Roma si qualificherebbe sicuramente vincendo le 2 partite che restano, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Se Ludogorets-Betis Siviglia finisce 3-0, per esempio, e la Roma batte con un solo gol di scarto sia l’Hjk che i bulgari, a parità di punti e di confronti diretti sarebbe secondo il Ludogorets per la migliore differenza reti generale, +4 contro +3, dando per scontato che il Betis non perda in casa con l’Hjk vincendo il girone con 11 o 13 punti. E la Roma, terza, finirebbe in Conference.