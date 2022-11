Europa League, già in vendita i biglietti per il playoff

La Roma ha già messo in vendita i biglietti per il play-off di Europa League del 23 febbraio contro il Salisburgo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La vendita è partita ieri (in poche ore acquistati oltre 5 mila biglietti) e si articolerà in tre fasi: fino alle ore 11.59 del 21 novembre gli abbonati in campionato potranno esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.