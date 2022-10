Dybala, solo una volta meglio di così

Quattro gol nelle prime 8 giornate di campionato (più quello in Europa League contro l’Hjk Helsinki), compresa la gara con l’Atalanta in cui non è sceso in campo, rappresentano la seconda miglior partenza nella carriera di Dybala scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Solo nel campionato 2017-18 La Joya aveva fatto meglio e nello stesso numero di partite era arrivato addirittura a 10 gol, diventati 22 (suo record personale) al termine della stagione. Con la prodezza all’Inter, l’argentino ha fatto impazzire i tifosi, sia quelli presenti a San Siro sia sui social, dove sono diventate virali le tante esultanze dei romanisti.