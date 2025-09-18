Di Biagio: “Roma, non è giusto maltrattare Pellegrini”

È sempre derby, anche da Riad. Luigi Di Biagio, oggi ct dell’Under 23 dell'Arabia Saudita, risponde al telefono e via, subito via il dente: "Mi faccia dire una cosa, prima di tutto: quello che sta subendo Pellegrini è inaccettabile. Qui un po’ tutti hanno la memoria corta: parliamo di un calciatore che con la Roma ha segnato 55 gol. Mica uno. E invece niente. Lorenzo ha alzato una coppa con la Roma, eh! Ce lo ricordiamo? E allora come funziona? Quella coppa l’ha vinta solo Mourinho, poi però quando si perdono le partite è colpa di Pellegrini. Non è giusto", le sue parole a Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera'.