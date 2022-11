Coric lascia una pistola in albergo: arriva la polizia, ma è una copia

Ante Coric torna a far parlare di sé, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Non per quello che (non) fa in campo, ma per un insolito fatto di cronaca che lo vede coinvolto: il 24 settembre la volante 16 del commissariato Monteverde si è presentata all’hotel Lifesyle dopo una telefonata in cui – dall’albergo – veniva segnalata la presenza di un’arma nella camera 1.104, proprio quella in cui aveva soggiornato il centrocampista della Roma.