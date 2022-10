Cori allo stadio, rischio multa. Gennaio, gli anticipi e posticipi

Esaurito il settore ospiti del Bentegodi per Verona-Roma di lunedì 31 ottobre

La Lega calcio ha reso noti anche gli anticipi e posticipi delle gare di gennaio: la Roma affronterà al Meazza il Milan domenica 18 (ore 20.45), poi il 15 all’Olimpico la Fiorentina (20.45), il 22 alle 18 a La Spezia, il 29 alle 20.45 a Napoli e infine sabato 4 febbraio in casa (ore 18) contro l’Empoli.

Esaurito il settore ospiti del Bentegodi per Verona-Roma di lunedì 31 ottobre (18.30), per questo l’Hellas riserverà ai romanisti (5 mila circa) anche l’anello inferiore. La società giallorossa (sotto diffida) rischierebbe infine soltanto una multa per i cori contro i tifosi del Napoli che ci sono stati domenica sera all’Olimpico.