Abraham e Belotti, sveglia

L'assenza di Paulo Dybala apre un problema tecnico non da poco in casa giallorossa, come riporta Il Corriere della Sera.

L'attaccante argentino, infatti, con 7 reti (5 in campionato e 2 in Europa League) oltre a 2 assist, è stato finora il miglior marcatore di un attacco sterile. Fino a che sarà fuori serviranno le reti di Tammy Abraham e Andrea Belotti, 3 gol in 2 fino a questo momento. L'assenza della "Joya" dovrà in qualche modo responsabilizzarli.