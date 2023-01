‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “E’ stato un brutto gesto quello di Zaniolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Su Zaniolo hanno fatto valutazioni anche tecniche. L'acquisto di Solbakken poteva essere indicativa per un addio di Zaniolo, che è uno forte e che può fare ancora la differenza. La stagione non è partita nei miglior modi ma ora le prospettive sono positive".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Lo strappo di Zaniolo era prevedibile, il rapporto tra lui e la Roma, ma anche con Mourinho, non è stato mai ideale. L'ingaggio superiore giustifica l'importanza che hai nello spogliatoio. Io non darei solo colpe a Zaniolo".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo ha strappato in questo modo perché consigliato dal procuratore per far scendere la richiesta della Roma. Secondo me è un brutto gesto quello di Zaniolo. Ha dato due ginocchia alla Roma ma anche il club gli ha dato tanto".