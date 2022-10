‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “I Friedkin stanno spendendo come mai visto prima”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Nessuno nella storia della Roma ha messo mai tanti soldi nel club come i Friedkin. Hanno voglia di investire e di fare bene: tutto questo si è poi tradotto nei nomi che abbiamo visto arrivare, come Dybala. La loro ambizione è alta, stanno spendendo tantissimo e di questo il tifoso ne deve essere orgoglioso".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Totti sul piano affettivo è come se fosse mamma e papà. Spalletti invece poteva essere uno zio: non so quale ricordo abbia lasciato qui a Roma l'attuale allenatore del Napoli".