‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La reazione di Karsdorp è stata molto dura”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La vicenda di Karsdorp è difficile perché oggettivamente dopo quello che ha detto Mourinho il giocatore ha tutte le armi in mano dal punto di vista legale, e è alla luce del giorno che ci stia pensando ad intraprendere quella strada. Il calciatore è in una situazione complicata, anche dal punto di vista della sua serenità personale. La Roma non sarà felice della situazione creata da Mourinho, che non ha fatto gli interessi del club".