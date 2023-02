‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma fatica a fare gol, domani sarà complicata”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Domani c'è bisogno della squadra che avrà le idee giuste, sarà una partita complicata soprattutto per le difficoltà che ha la Roma a fare gol. Una gara molto difficile".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho sta pensando alla mossa a sorpresa per domani, Wijnaldum dal primo minuto. Lo ha provato, la tentazione è forte".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per la Roma rappresenta tanto questa partita con il Salisburgo. Sarebbe una qualificazione non banale, per passare devi fare due gol sennò vai ai supplementari. Rappresenta tanto perché arriva dopo la polemica di Mourinho con il pubblico. Ci sarà da stare attenti alla reazione dei tifosi".