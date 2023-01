‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Basterebbero Dybala e Abraham per una Roma competitiva”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho con la questione Karsdorp alla Roma ha fatto perdere una decina di milioni sicuro. Pinto rilascia un'intervista nel momento in cui il club perde 219 milioni e quindi sa che soltanto la Champions League può salvare i conti della Roma. Mourinho continua a dire che la Roma è una squadra pessima, dice una bugia perché la Roma non è una squadra pessima. Ha ragione Pinto quando dice che la Roma dovrebbe avere più punti di quelli che ha in rapporto alla rosa che ha, è chiaramente una critica velata al suo allenatore.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Penso che la Roma sta provando a trovare qualcosa in mezzo al campo. Qualcosa significa quell'occasione migliore per non spendere. La Roma in mezzo al campo se non recupera Wijnaldum nei tempi previsti, ha necessità assoluta di trovare almeno un centrocampista che ha delle qualità. Aouar mi sembra un buon giocatore che soprattutto ad un centrocampo statico come quello della Roma poterebbe dare una grossa mano. Spero che Smalling possa rimanere alla Roma perché perderlo sarebbe un gran problema in questo momento. Bisogna sperare che Paulo Dybala torni ad essere il grande protagonista. Finchè Dybala è stato in campo la posizione della Roma era nettamente migliore rispetto a quella che ha adesso. Spero anche che Abraham che considero un ottimo attaccante, uno dei più forti che ci sono nel nostro campionato, ritorni a fare quello che ha fatto lo scorso anno. Basterebbero questi due calciatori per mettere la Roma ad un livello alto e competitivo".