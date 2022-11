‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Proverei a fare uno scambio tra Karsdorp e McKennie”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104.5): "C’è la volontà di Abraham di tornare in Premier, non lo ha mai nascosto. Il Chelsea può riprenderlo per 80 milioni, senza trattare. Se continua così è una cifra sproporzionata, quindi in caso di cessione ad altra squadra il prezzo sarebbe almeno della metà. La Roma deve credere in Abraham, non ha altre opzioni, ci ha investito 40 milioni. Gli esterni sono un problema, il caso Karsdorp ha rovinato i piani del club. In ogni caso la Roma prenderà giocatori che non le cambiano la vita sulla fascia. A gennaio non si muoverà niente a centrocampo. Per Frattesi non c’è possibilità, se non per l’estate".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): “Insieme a Cristante e Mancini, nella questione rinnovi, doveva esserci anche Zaniolo. Cristante all’estero lo puoi rivendere. Frattesi mi sembra migliorato molto, è più continuo. Se la Juve vuole Karsdorp, proverei a fare uno scambio con McKennie. Ci vuole quel giocatore, anche per far giocare meglio Cristante. Camara è un buon giocatore, ma non ha caratteristiche da incursore, che pressa e riparte. Frattesi lo fa con più qualità di McKennie, anche se l’americano fa più gol".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Odriozola lo prenderei per la Roma, perché fa molto bene almeno una fase rispetto a Karsdorp. Mercato suontuoso? Gli unici due giocatori che la Roma ha pagato li ha sbagliati, ovvero Shomurodov e Vina. Il resto sono tutti giocatori svincolati. Il mercato scontroso che dite è fatto di svincolati".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho ha fatto comprare un sacco di giocatori alla Roma, salvo dire che poi non sono buoni e non li voleva. Cristante non è buono, Veretout non era buono e ora invece sarebbe servito. Magari prendi Frattesi e Aouar e poi dopo 3-4 partite diventano giocatori che non voleva. La Roma non ha fatto mercatini, ma mercati sontuosi, e la squadra continua ad avere problemi. Cristante sembrava un giocatore importante, ora è diventato non buono. Matic ora non è più bravo ma l’ha preso Mourinho, così come Belotti e Abraham. Se Mourinho non voleva certi giocatori bastava che dicesse di no".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mercato in entrata? Bisogna stare attenti a chi vendi, secondo me la Roma si è pentita di Dzeko e Mkhitaryan. È fondamentale prendere i sostituti giusti".