‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Coppa Italia deve essere un obiettivo per la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Anche la Roma deve stare attenta. Se non entri con la concentrazione necessaria gli avversari giocano alla morte e ti mettono in difficoltà".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se un allenatore fa delle scelte tra una competizione e l’altra vuol dire che non è completo. Poi puoi anche perdere. Però capita che tu possa vincere anche la Conference. Non vedo perché non possa essere un segno distintivo anche della Lazio. La Coppa Italia è un torneo importante, solo da noi è il torneo delle riserve. La partita di stasera è bella a livello di repertorio romantico, poi c’è anche Roma-Fiorentina e quindi quella sarà un’altra partita importante a cui credo che Mourinho tenga di più rispetto alla Coppa Italia".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Stasera partita complicata come è stata per l'Inter contro il Parma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Coppa Italia da noi è un torneo senza senso, c'è poca competizione. Dovrebbe essere organizzata come fanno in Inghilterra".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Coppa Italia è un obiettivo, anche per la Roma, ci mancherebbe altro. Deve essere un obiettivo per tutti, perché ti dà prestigio, ti dà un titolo. Non serve un turnover esagerato".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Non mi immagino una Roma diversa dagli 87 minuti di San Siro, ma poco conta se poi si passa il turno. In queste partite secche devi essere cinico e prenderti solo il risultato. Mourinho penso che manderà in campo i giocatori in grado di battere il Genoa, all’interno di un turnover. Svilar? Se gioca lui mi preoccupa, almeno a quanto visto dalle amichevoli".