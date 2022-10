‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Difficile che la Roma vinca il ricorso per Zaniolo”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7) "La UEFA aveva deciso di squalificare Zaniolo per una giornata. Tre giornate penalizzano la Roma, ma almeno non ci sono dubbi sul risparmiare il giocatore col Napoli. C’è il ricorso, ma la UEFA è abbastanza severa, abbonare una giornata sarebbe un ottimo risultato. Zaniolo è chiamato ad un salto in avanti. Non ha quella furbizia che fa parte della maturità di un calciatore, prende gialli gratuiti che rischiano di fargli saltare partite. Il personaggio mediatico è più grande del calciatore. Parlando di giocatore più forte della Roma, si pensa a Dybala, ma il potenziale di Zaniolo, non lo ha Dybala. Parlo di potenzialità tecniche, l’aspetto della testa è un discorso diverso."

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): “Sarà interessante vedere Zaniolo domani. La Roma farà ricorso per la sua squalifica in Europa ma con la Uefa è difficile vincere. E’ la stessa punizione che era stata data a Nuno Santos dopo la partita col Bodo ma tre giornate mi sembrano esagerate. Se fosse successo nella fase successiva sarebbe stato ancora più grave. Non penso che Nicolò sia in grado di giocare a centrocampo. Ha perso due anni di gioco in infermeria e quello fa tanto. A livello d’esperienza ha 21 anni. L’espulsione col Betis è sintomo che gli manca quel qualcosa in più che altri giocatori hanno. Al momento può fare la seconda punta".

Fabrizio Aspri (Radio Radio Mattina - 104.5): "Camara lo vedo bene nella partita di domani. Il ballottaggio è tra Abraham e Belotti. Per il resto penso che la formazione sia scontata. Zalewski giocherà sulla destra. Zaniolo si deve dare una regolata, una cosa che ho notato è che quando si è trovato solo, ha giocato meglio e ha fatto quello che doveva. Vorrei vederlo alzare la testa e dialogare coi compagni, viste le sue qualità, è un patrimonio per la Roma. Non ha ancora un ruolo preciso, non si capisce bene come esaltare le sue qualità".

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7) "La UEFA aveva deciso di squalificare Zaniolo per una giornata. Tre giornate penalizzano la Roma, ma almeno non ci sono dubbi sul risparmiare il giocatore col Napoli. C’è il ricorso, ma la UEFA è abbastanza severa, abbonare una giornata sarebbe un ottimo risultato. Zaniolo è chiamato ad un salto in avanti o rischia penalizzare sé stesso, certe reazioni denotano una mancanza di crescita caratteriale. Non ha quella furbizia che fa parte della maturità di un calciatore, prende gialli gratuiti che rischiano di fargli saltare partite. Il personaggio mediatico è più grande del calciatore. Parlando di giocatore più forte della Roma, si pensa a Dybala, ma il potenziale di Zaniolo, non lo ha Dybala. Parlo di potenzialità tecniche, l’aspetto della testa è un discorso diverso."