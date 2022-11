‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Karsdorp? Adesso la questione è tra lui e la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "I calciatori dovrebbero avere dei tutori. Karsdorp ha sbagliato a non presentarsi ma a Mourinho non interessa. Adesso la questione è tra lui e la Roma. Ieri Zalewski ha detto che in Italia i giovani vengono considerati poco ma anche loro una volta che si affacciano su grandi palcoscenici devono ricordarsi di essere dei professionisti".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Purtroppo è vero quello che disse Sabatini, Karsdorp non può più tornare a Roma. Mourinho gli ha dato del traditore, volendo si può andare sotto vie legali. Ad oggi va venduto dove capita, non ha un valore alto di mercato, praticamente lo regali ma puoi sfruttare questa cosa a tuo favore con dei possibili scambi. La Roma provasse qualcosa. Anche per una questione di ordine pubblico, non puoi far salire Rick sullo stesso aereo di Mou, è successo qualcosa di grave".