Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo, 92,7): “Sangaré sarà portato in ritiro perchè un conto è vedere i video e un conto è averlo sotto mano tutti i giorni. Se Sangaré si dimostrasse addirittura meglio delle aspettative, la Roma potrebbe anche decidere di cedere Celik e puntare sul nuovo titolare e Sangaré come alternativa. Ieri è uscito il nome di un attaccante non giovanissimo che è Sorloth, che ha fatto una grandissima stagione in Liga. Magari può essere il colpo di mercato. Si stanno delineando i profili: davanti si cerca quel tipo di attaccante, strutturato fisicamente, rapido. Sorloth non è giovanissimo ma viene da una stagione importante”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio pomeriggio 104,5): “Sorloth? Sono perplesso, non dico che sia vecchio, ma 35 milioni per un 29enne mi sembrano tanti. Ha fatto 23 gol ma sparpagliati in poche partite. Considerate che in 22 partite non ha fatto gol, li ha realizzati tutti in 16 partite: qualche tripletta, tante doppiette, un poker”

Furio Focolari (Radio Radio pomeriggio 104,5): "Wandell non è italiano e non ha presente la grande rivalità tra Roma e Lazio, con i colori che ne sono il simbolo. È un errore grave. Per Sorloth 35 milioni sono un’esagerazione, per uno che ha fatto solo una stagione buona. Se ha fatto gol solo in 16 partite su 38 è grave, non è decisivo. E poi c’è l’età, non esiste pagare quelle cifre per un giocatore di 29 anni. A questo punto mi tengo Abraham".

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104,5): " Non penso che Wandell abbia mandato in produzione la tuta senza che nessuno la vedesse. Ci sta che uno straniero veda questi colori e commetta un errore, ma essendo americano forse dovrebbe consultarsi con qualcuno che ha la sensibilità del tifo in una città. Curioso che sia andata in produzione. Per Sorloth 35 milioni sono tanti, a quella cifra devi prendere uno affidabile, invece lui non è detto possa diventare il titolare e non è neanche un investimento per il futuro. Un’operazione che mi sembrerebbe strana. A questo punto mi gioco Abraham, che ha due anni in meno ma so che ha le qualità per diventare importante. Se sono due mezze scommesse, io scommetto su quello che ho".