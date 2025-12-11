Celtic-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pisilli titolare, torna Wesley

Deluso dal rendimento dell'attacco, mai come alla viglia della partita di Europa League, Gasperini ha parlato del problema del gol della sua squadra. Alla luce di quanto emerso, il tecnico ha chiaramente ammesso che il migliore in avanti, per quello che chiede di fare lui, fino ad ora è stato Baldanzi che però è fuori dalla lista europea. Così per questa sera, contro il Celtic a Glasgow, Gasp sembra intenzionato - almeno così ha dichiarato - a voler dare spazio a Pisilli. Per il resto Dybala va verso un posto da titolare, così come Pellegrini e Soulé. In difesa Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sull'esterno sinistro torna Wesley dopo lo stop per un lieve infortunio, Pisilli dovrebbe affiancare Cristante al centro.