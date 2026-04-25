La Roma è pronta per tornare in campo dopo il pareggio di sabato scorso con l'Atalanta. Match fondamentale a Bologna per questo finale di stagione che può ancora decidere molto del futuro dei giallorossi. Gasperini recupera Wesley e Dybala (che andrà in panchina) oltre a Rensch. A centrocampo c'è la coppia Cristante-El Aynaoui con Pisilli e Soulé sulla trequarti dietro l'inamovibile Donyell Malen.

Bologna-Roma, le formazioni ufficiali:

: Ravaglia, Heggem, Lucumi, Helland, Miranda, Freuler, Ferguson, Joao Mario, Orsolini, Castro, Rowe.: Pessina, Franceschelli, Vitik, De Silvestri, Pobega, Zortea, Lykogiannis, Sohm, Moro, Cambiaghi, Dominguez, Odgaard, Castaldo.: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, El Shaarawy, Rensch, Dybala, Angelino, Vaz, Venturino, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.