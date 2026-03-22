Roma-Lecce, le formazioni ufficiali di Gasperini e Di Francesco

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Lecce. La squadra di Gasperini deve smaltire l'eliminazione in Europa League contro il Bologna e tornare a vincere in campionato per restare aggrappata al treno Champions. Il tecnico non avrà a disposizione Koné e Celik, pronti El Aynaoui e Rensch. Sulla trequarti il duo Pisilli-Pellegrini a supporto dell'insostituibile Donyell Malen. Queste le scelte dei due allenatori: