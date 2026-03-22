Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Lecce. La squadra di Gasperini deve smaltire l'eliminazione in Europa League contro il Bologna e tornare a vincere in campionato per restare aggrappata al treno Champions. Il tecnico non avrà a disposizione Koné e Celik, pronti El Aynaoui e Rensch. Sulla trequarti il duo Pisilli-Pellegrini a supporto dell'insostituibile Donyell Malen. Queste le scelte dei due allenatori:
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Roma-Lecce, le formazioni ufficiali di Gasperini e Di Francesco
Le scelte dei due allenatori in vista della sfida dell'Olimpico
Roma-Lecce, le formazioni ufficiali:—
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Angelino, El Shaarawy, Ziolkowski, Vaz, Venturino, Arena, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Jean, Ndaba, Pérez, Banda, Fofana, Helgason, Marchwinski, Sala, Cheddira, N’Dri. Allenatore: Di Francesco
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