I giallorossi di Gasperini sono alla ricerca della prima vittoria in Champions League dopo il pari contro il Fenerbahce e l'amara sconfitta col Real Madrid
Roma, allenamento prima dello Slovan: Pellegrini guida il torello. Mora scherza con Wesley
Nuova serata di Champions League per la Roma che, domani, ospita lo Slovan Bratislava all'Olimpico nel terzo match della fase campionato in programma alle 21. La squadra di Gasperini - dopo il pari contro il Fenerbahce e l'amara sconfitta della scorsa settimana contro il Real Madrid - va a caccia della prima vittoria per avvicinarsi all'obiettivo qualificazione. Diverse le assenze in casa giallorossa, con Lulli in stato di grazia dopo il primo gol di sabato sera e Pellegrini che tornerà titolare sulla trequarti.
Dove vedere Roma-Slovan BratislavaRoma-Slovan Bratislava, match valido per la terza giornata di Champions League, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky: calcio d'inizio domani alle 21. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a Sky, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. Il match sarà trasmesso sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport. Per assistere alla partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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