I giallorossi di Gasperini sono alla ricerca della prima vittoria in Champions League dopo il pari contro il Fenerbahce e l'amara sconfitta col Real Madrid

Redazione
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Roma, allenamento prima dello Slovan: Pellegrini guida il torello. Mora scherza con Wesley

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Nuova serata di Champions League per la Roma che, domani, ospita lo Slovan Bratislava all'Olimpico nel terzo match della fase campionato in programma alle 21. La squadra di Gasperini - dopo il pari contro il Fenerbahce e l'amara sconfitta della scorsa settimana contro il Real Madrid - va a caccia della prima vittoria per avvicinarsi all'obiettivo qualificazione. Diverse le assenze in casa giallorossa, con Lulli in stato di grazia dopo il primo gol di sabato sera e Pellegrini che tornerà titolare sulla trequarti.

Dove vedere Roma-Slovan Bratislava

Roma-Slovan Bratislava, match valido per la terza giornata di Champions League, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky: calcio d'inizio domani alle 21. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a Sky, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. Il match sarà trasmesso sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport. Per assistere alla partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
Lulli Roma Genoa

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