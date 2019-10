Lascia raramente la linea di porta per dialogare con i compagni come fa Pau Lopez. E questo è un problema per la difesa che, sotto pressing, non ha lo scarico ideale sul portiere. Quando c’è da volare tra un palo e l’altro, però, si dimostra ancora affidabile come al 21’ quando evita il ko dopo una deviazione di Fazio. Dopo una bella presa arriva il gol di Liendl sul quale non poteva farci nulla nemmeno Iron Man.

